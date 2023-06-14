Belarus, Rus nükleer silahlarını teslim almaya başladı Devlet Başkanı Lukaşenko, "Rusya'dan aldığımız füzeler ve bombalar var" dedi. Belaruslu lider, bunların ABD'nin geçmişte attıklarından daha güçlü olduğunu söyledi.

REUTERS

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini duyurdu.

Putin, dünyanın dikkatini çeken bu açıklamayı geçtiğimiz mart ayında yaptı.

Silahların yerleştirileceği Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kritik bir açıklamaya imza attı.

Lukaşenko: ABD'nin attığı bombalardan üç kat daha güçlü

Lukaşenko, ülkesinin Rus taktik nükleer silahlarını teslim almaya başladığını duyurdu. Belaruslu lider, bu silahlardan bazılarının ABD'nin 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarından üç kat daha güçlü olduğunu vurguladı.

Konuşlandırma, Moskova'nın bu tür savaş başlıklarını Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya dışına ilk hamlesi olarak kayıtlara geçti.

"Rusya'dan aldığımız füzeler ve bombalar var"

Lukaşenko, Rusya devlet televizyonu Rossiya-1'e verdiği röportajda, "Rusya'dan aldığımız füzeler ve bombalar var. Bombalar, Hiroşima ve Nagazaki'ye (atılanlardan) üç kat daha güçlü." dedi.

Putin, cuma günü yaptığı açıklamada, taktik nükleer silahların kontrolünü ellerinde tutacaklarını söylemişti.

Putin: Belarus'a konuşlandıracağız

Rusya Devlet Başkanı, özel depolama tesisleri hazır hale getirildikten sonra bu silahları Belarus'ta konuşlandırmaya başlayacaklarını ifade etmişti.

ABD, Moskova yönetiminin söz konusu hamlesine tepki gösterdi. Rusya'nın adımı, Çin'in yanı sıra Washington ve müttefikleri tarafından yakından izleniyor.