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    Belarus: Rusya ile ortak askeri görev gücü konuşlandıracağız

    Lukaşenko, iki ülke arasında yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin son durumu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:41
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    Belarus: Rusya ile ortak askeri görev gücü konuşlandıracağız

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından açıklama yaptı.

    Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın ülkenin batı sınırlarında ortak askeri görev gücü konuşlandıracağını duyurdu.

    Rusya ile Belarus'tan ortak askeri güç

    Atacakları adımı değerlendiren Lukaşenko, bunu gerginliğin tırmanmasına karşı gerçekleştireceklerini söyledi.

    Reuters'ın haberine göre, her iki ülkenin askeri güçlerinin, Kırım köprüsündeki patlamadan sonra bir araya gelmeye başladığı belirtildi.

    Lukaşenko: Tehdit seviyesi artarsa ortak gücü kullanırız

    Rus devlet ajansı RIA Novosti, Lukaşenko'nun “Bunların hepsi belgelerimize göre yerine getiriliyor. Tehdit seviyesi şu anki seviyeye ulaşırsa, ortak gücü kullanmaya başlarız.” dediğini aktardı.

    Putin: Saldırılar devam ederse yanıt sert olacak

    Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya yönelik saldırılar devam ederse, yanıt sert olacak." uyarısında bulundu.

    Putin, "Yanıtlar, Rusya'ya yönelik tehditlerle aynı ölçekte olacak. Topraklarımızda terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik daha fazla girişimde bulunulması durumunda, Rusya'nın yanıtı sert olacak." ifadelerini kullandı.

    Belarus: Rusya ile ortak askeri görev gücü konuşlandıracağız #1


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