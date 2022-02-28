Belarus, Rusya - Ukrayna müzakerelerinin yapılacağı salonu paylaştı

Minsk'ten yapılan açıklamada, görüşmelerin gerçekleştirileceği salondaki hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, gözler Belarus'ta yapılacak kritik temasa çevrildi.

İki ülke heyetleri arasındaki müzakereler, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde gerçekleştirilecek.

ÖN KOŞULSUZ GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu.

Dünya kamuoyu görüşmeye odaklanırken, Belarus Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından müzakerelerin yapılacağı salonu paylaştı.

MÜZAKERELERİN YAPILACAĞI SALON

Salona Rusya, Belarus ve Ukrayna bayraklarının yerleştirildiği ve müzakere masasının kalemler ve kağıtlarla birlikte hazır hale getirildiği görüldü.

Bakanlık, paylaşıma, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz." notu düşüldü.

BELARUS'TAN GÜVENLİK GARANTİSİ

Zelensky, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirtmişti.

Zelensky, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi." diye konuşmuştu.

NELER YAŞANDI

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini bildirmişti.

Medinskiy, Gomel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine ilişkin saat 15.00’e kadar verdikleri sürenin dolduğunu, ancak bu dakikalarda Ukrayna'dan haber geldiğini ifade etmişti.

"UKRAYNA TARAFININ MAKSİMUM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANACAĞI..."

Ukrayna heyetinin haber gönderdiğini belirten Medinskiy, "Müzakereler Gomel bölgesinde yapılacak. Şu anda güzergah belirleniyor. Gomel bölgesinde Ukrayna tarafının maksimum güvenliğinin sağlanacağı mantıklı bir yer seçilecek." diye konuşmuştu.

Rus tarafının söz konusu güzergahta Ukrayna heyetinin geçiş güvenliğine yüzde 100 garanti verdiğini vurgulayan Medinskiy, Moskova'nın barışı sağlamak için günün her saatinde Kiev ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.