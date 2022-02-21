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    Belarus: Rusya, üslere ihtiyaç olursa dönecek

    Genelkurmay Başkanı Guleviç, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, somut ihtiyaç olduğunda daimi üslerine geri dönecektir" dedi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 14:48
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    Belarus: Rusya, üslere ihtiyaç olursa dönecek

    Belarus'tan, Rusya ile düzenlenen ortak askeri tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

    Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, ülkedeki büyükelçiliklerin askeri ataşelerine verdiği brifingde, Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatında görev alan Rus birliklerine ilişkin konuştu.

    ÜSLERE GERİ DÖNME AÇIKLAMASI

    Guleviç, "Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, ancak biz kendimiz belirlediğimizde ve somut ihtiyaç olduğunda daimi konuşlandırıldıkları üslerine geri dönecektir. Bu tamamen bizim iç meselemiz." ifadelerini kullandı.

    "BATI'NIN EYLEMLERİNE BAĞLI"

    Guleviç, bunun büyük ölçüde Belarus sınırları yakını da dahil olmak üzere Doğu Avrupa'ya asker konuşlandıran Batı'nın eylemlerine bağlı olduğunu vurguladı.

    Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurmuştu.

    Belarus: Rusya, üslere ihtiyaç olursa dönecek #1


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