Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı Belarus Savunma Bakanlığı, paralı savaşçı grubu Wagner’in Belarus askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu.

AA

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

"Tecrübelerinden yararlanacağız"

Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Belarus Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu.

Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osipoviçi yakınlarında Belarus bölgesel askeri birliklerinin eğitim aldığı belirtildi.

Askere alınanlara savaş alanında hareket etme, taktik atış yapma, mühendislik ve tıbbi eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplin konusunda eğitmenlik yaptı." ifadelerine yer verdi.