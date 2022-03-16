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    Belaruslu savaşçılar, Ukrayna'ya destek için yola çıktı

    20 savaşçı, Ukrayna ordusundan talimat beklediklerini söyledi. Takım lideri Kulazhanka, "Ukrayna bağımsız olmazsa Belarus da bağımsız olmayacak" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.03.2022 - 15:14
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    Belaruslu savaşçılar, Ukrayna'ya destek için yola çıktı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, iki taraf da yabancı savaşçılardan destek istiyor.

    Bu kapsamda Belaruslu savaşçılar, Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Ukrayna'nın Lviv kentine ulaştı.

    "VERİLECEK GÖREVE HAZIRIZ" MESAJI

    Savaşçılar, Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.

    Kamuflajlı ve silahlı 20 savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

    "LUKAŞENKO'NUN AKSİNE UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

    Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

    Belaruslu savaşçılar, Ukrayna ya destek için yola çıktı #1

    "UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

    Kiev’e giderek savaşmaktan kesinlikle korkmadıklarını belirten Kulazhanka, "Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşacağız.

    "BELARUS BAĞIMSIZ OLMAZ" UYARISI

    Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus da bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımızla sonuna kadar savaşacağım." ifadelerini kullandı.

    Belaruslu savaşçılar, Ukrayna ya destek için yola çıktı #2

    Belaruslu savaşçılar, Ukrayna ya destek için yola çıktı #3


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