Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

Ülke genelinde düzenlenen gösteriler sırasında, polis ilk kez tazyikli su kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun gün içinde yemin ederek görevine başlamasından sonra, bir sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine göstericiler akşam ülke genelinde meydanlara çıktı.

Belarus İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösterilerin yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden vatandaşların gösterilere katılmaması istendi.

İLK DEFA TAZYİKLİ SU KULLANILDI

Başkent Minsk’te güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı caddeleri kapatan polis, Stella Meydanı’nda toplanan göstericileri eylemlerin başlamasından bu yana ilk defa tazyikli su ile müdahalede bulunarak dağıttı. Polis dağılmayan protestocuları gözaltına aldı.

Ülkede bazı şehirlerin meydanlarında da toplanan muhalifler eylemler yaptı.

YENİ SEÇİM VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

5 DEFA ART ARDA KAZANDI

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün yemin ederek görevine başlamıştı.