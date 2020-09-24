Dolar
7.7154
0.1882%
Euro
8.9954
0.215%
Altın
1853.71
-0.5226%
Borsa
1102.65
0%
G. Altın
459.835
-0.3899%
Bitcoin
79565.58
0.8563%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

    Ülke genelinde düzenlenen gösteriler sırasında, polis ilk kez tazyikli su kullandı.
    • AA
    • 24.09.2020 - 08:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun gün içinde yemin ederek görevine başlamasından sonra, bir sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine göstericiler akşam ülke genelinde meydanlara çıktı.

    Belarus İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösterilerin yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden vatandaşların gösterilere katılmaması istendi.

    İLK DEFA TAZYİKLİ SU KULLANILDI

    Başkent Minsk’te güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı caddeleri kapatan polis, Stella Meydanı’nda toplanan göstericileri eylemlerin başlamasından bu yana ilk defa tazyikli su ile müdahalede bulunarak dağıttı. Polis dağılmayan protestocuları gözaltına aldı.

    Ülkede bazı şehirlerin meydanlarında da toplanan muhalifler eylemler yaptı.

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #1

    YENİ SEÇİM VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR

    Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

    Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #2

    5 DEFA ART ARDA KAZANDI

    Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün yemin ederek görevine başlamıştı.

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #3

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #4

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #5

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #6

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #7

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #8

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #9

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #10

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #11

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #12

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #13

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #14

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #15

    Belarus ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi #16

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir