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    Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı

    Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı

    Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto gösterileri başladı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 04:34
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    Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı

    Belarus'ta bugün devlet başkanılığı seçimleri yapıldı.

    Yerel saatle 20.00’de (TSİ ile aynı) tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerininin resmi olmayan sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko kazandı.

    Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı.

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #1

    SOKAK ÇATIŞMASINA DÖNÜŞTÜ

    İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

    Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

    Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı VİDEO

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #2

     

    TİKHONAVSKAYA ÇOĞUNLUĞUN KENDİSİNE OY VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

    Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #3

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #4

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #5

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #6

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #7

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #8

    Belarus ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı #9

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