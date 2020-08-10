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Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto gösterileri başladı.

Belarus'ta bugün devlet başkanılığı seçimleri yapıldı.

Yerel saatle 20.00’de (TSİ ile aynı) tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerininin resmi olmayan sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko kazandı.

Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı.

SOKAK ÇATIŞMASINA DÖNÜŞTÜ

İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

Belarus'ta seçim sonucu açıklanınca sokak çatışması çıktı VİDEO



TİKHONAVSKAYA ÇOĞUNLUĞUN KENDİSİNE OY VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.