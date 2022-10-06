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    Belarus'ta zam yapmak yasaklandı

    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasına yasak koydu ve fiyatları düşürmenin imkanlarının araştırılmasını önerdi.
    • 06.10.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:11
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    Belarus'ta zam yapmak yasaklandı

    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ekonomiden sorumlu kurmaylarıyla bir araya geldi.

    Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmaması konusunda uyardı.

    "Bugünden itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır"

    Belarus lideri, “Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline.” uyarısında bulundu.

    Belarus ta zam yapmak yasaklandı #1

     

    "Fiyatlar uçuk, tavana vurdular"

    AA'nın haberine göre aldığı bu kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, “Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular.” ifadelerini kullandı.

    ‘Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini’ de sözlerine ekleyen Lukaşenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov’a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.

    Belarus ta zam yapmak yasaklandı #2


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