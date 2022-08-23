Petrol
96.71
0.24%
Euro
17.966
-0.07%
Dolar
18.1191
0.30%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
385.219
-1.97%
BTXN Coin
5.54
-1.42%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 10 kış zor geçecek

    Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 10 kışın zorlu geçeceği uyarısı yaptı.
    • 23.08.2022 - 08:17
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 10 kış zor geçecek

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle karşılıklı yaptırımlar sonrası enerji fiyatları giderek yükselmeye devam ediyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmeye başlaması, bölge ülkelerini yeni önlemler almaya itiyor.

    Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

    "Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var"

    AA'nın haberine göre; De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

    En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

    Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 10 kış zor geçecek #1

    Doğalgazın 4'te 1'i sanayide kullanılıyor

    Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğalgazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

    Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 10 kış zor geçecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Jesus: İki ayda oynadığımız en iyi maçtı
    Futbol

    Jesus: İki ayda oynadığımız en iyi maçtı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu
    Medya

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu

    Görüş Bildir