Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 10 kış zor geçecek

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 10 kışın zorlu geçeceği uyarısı yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle karşılıklı yaptırımlar sonrası enerji fiyatları giderek yükselmeye devam ediyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmeye başlaması, bölge ülkelerini yeni önlemler almaya itiyor.

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

"Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var"

AA'nın haberine göre; De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Doğalgazın 4'te 1'i sanayide kullanılıyor

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğalgazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.