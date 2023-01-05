Belçika, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek

Belçika hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı.

AB üyeleri Fransa, İtalya, İspanya dışında ABD, Japonya, Hindistan gibi bazı ülkeler daha önce Çin'den gelen yolcular için test dahil olmak üzere bazı tedbirler almıştı.

AB ve Şengen ülkeleri de Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda dün anlaşmaya varmıştı.

Çin'den geleceklere test zorunlu tutulmamış ancak yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" bildirilmişti.

Test zorunluluğu getirildi

Belçika hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı.

Belçika'nın kararı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin dün "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve Kovid-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararının ardından geldi.

Direkt uçuşla gelenler test yapacaklar

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Belçika'nın da bu tavsiye kararına uyarak Çin'den direkt uçuşla ülkeye gelenlerden uçuştan önce test yaptırmasını isteyeceklerini bildirdi.

"Test yaptırmazsanız buraya gelemezsiniz"

Vandenbroucke, "Çin'den gelenlere şunu söyleyeceğiz; gelmeden önce negatif test kanıtını göstermeniz gerek, aksi halde buraya gelemezsiniz." dedi.