Belçika, enerji krizine yönelik yeni tedbirler aldı

Belçika, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğalgazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, enerji firmalarını vergilendirmeye karar verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan Avrupa'daki enerji krizinde kara kış korkusu kendini iyiden iyiye hissettiriyor.

Ülkeler bir bir tasarruf adımları atmaya devam ediyor..

Son olarak Belçika'dan bir açıklama geldi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen istişare komitesi toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Bütün imkanlar zorlanacak

Toplantıda, Belçika'daki tüketici ve işletmeleri yüksek enerji faturalarında karşı korumaya yönelik tedbirlerin ele alındığını anlatan De Croo, krize karşı mucizevi bir çözüm olmadığını ancak hükümet olarak bütün imkanları zorlayacaklarını ifade etti.

Destekler 2023 mart ayı sonuna kadar uzatıldı

De Croo, ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinin, benzin ve motorin üzerindeki özel tüketim vergilerinin azaltılması uygulamasının, elektrik ve doğalgazda yüzde 6'lık indirimli KDV oranının ve kalorifer yakıtı desteğinin 2023 yılı mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Ülkede enerji faturalarını ödemekte sorun yaşayanların desteklenmesi, ısı pompası, güneş paneli veya ısı yalıtımı gibi yatırımlara daha uygun biçimde erişilebilmesi için bankalarla görüşeceklerini ifade eden De Croo, "İnsanlar yatırım yapmak istiyor ama bazı engeller var. Bu yatırımları kolaylaştırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kamu ışık kapatacak

De Croo, kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağını, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağını kaydetti.

Enerji firmalarına ek vergi

Enerji krizinde aşırı kazanç elde eden şirketlere ek vergi uygulanacağına işaret eden De Croo, bu kaynağın bir dayanışma fonu ile halka yardım için kullanılacağını anlattı.

Nükleer santraller kapanmayacak

AA'da yer alan habere göre De Croo, "Hükümet, Tihange 2 ve Doel 3 nükleer santrallerinin 31 Mart 2023'e kadar açık kalmasını talep etti." dedi.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için faaliyet sürelerini 10 yıl uzatmaya karar vermişti

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Daha önce Doel 3 rektörünün eylül ayında ve Tihange 2 reaktörünün ise şubat ayında kapatılması planlanıyordu. Son kararla bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalar yapılacak.