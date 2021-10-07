Belçika, haftada 4 gün çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor

Federal hükümet, tam zamanlı çalışma haftasını beş günden dört güne indirme önerisini masaya yatırdı.

Daha önce İzlanda'da uygulanan haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlanmıştı.

2015-2019 yılları arasını kapsayan ve 2 bin 500'den fazla kişinin yer aldığı uygulamanın, üretkenlik ve refahta artışı beraberinde getirdiği ortaya çıkmıştı.

İŞ HAYATINDA YENİ DÖNEM

İngiltere'de 4 gün çalışma önerisi desteklenirken, Belçika da söz konusu çalışma modelini tartışmaya başladı.

Euronews'in haberine göre, Belçika hükümetinden bir sözcü, ülke olarak yakında dört günlük bir çalışma haftasına geçebileceklerini duyurdu.

5 YERİNE 4 GÜN ÇALIŞMA MODELİ

Teklif, geniş bir iş gücü piyasası reformu programının parçası olarak Belçika federal hükümetinin gündemine geldi. "Teklifle ilgili olarak pazar veya pazartesi günü daha fazla netlik sağlanacaktır." denildi.

Brussels Times gazetesi, tam zamanlı çalışanların haftada 38 veya 40 saat çalışmaya devam edeceğini, ancak bu sürenin 5 yerine 4 güne yayılacağını aktardı.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTACAK

Haberde, "Teklifle hükümet, şirketleri 9.5 saatlik daha uzun çalışma günlerini uygulamaya teşvik etmek istiyor. Karşılığında, çalışanlar fazladan bir gün izinli olacaklar." denildi.

SENDİKA TEPKİLİ: SAATLER AZALTILSIN

Karar, Sosyalist İşçi Sendikası tarafından tepkiyle karşılanırken, tam zamanlı çalışanların haftada daha az saat çalışması gerektiği kaydedildi.

Belçika hükümeti, ilerleyen günlerde sistemin hangi sektörlerde uygulanabileceğini ve çalışma günlerinin çok uzun tutulmasından nasıl kaçınılabileceğini ele alacak.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA ZORUNLU OLMAYACAK

Haftada 4 gün çalışma teklifinin kabul edilmesinin ardından hükümet, endüstri ve sendika temsilcileriyle iş birliği içinde yeni modele geçişin ayrıntılarını ele alacak.

Sürecin en az 6 ay sürebileceği belirtilirken, federal hükümetin haftada dört günlük çalışmayı "zorunlu kılma niyeti" olmadığı kaydedildi.