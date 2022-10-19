Belçika havaalanında yaşanan grevde 5 kişi yaralandı

Charleroi Havalimanı’nda güvenlik personelinin dün grev başlatmasının ardından havalimanındaki yolcular izdihama neden oldu.

Avrupa'da yaşanan krizler devam ediyor...

Belçika'nın ikinci büyük havaalanı Charleroi’da güvenlik personeli, dün grev başlattı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi "Security Masters" personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.

Yaşanan grev büyük izdihama sebep oldu.

5 kişi yaralandı

Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken yolcular, greve tepki göstererek zorla havalimanına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.

Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu VİDEO

Havaalanında giden yolcu kısmı kapatıldı

Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.

Gelen yolcu kısmında bir aksilik yaşanmıyor

Bu durumun yarın da devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı.





Türkiye'ye uçuşlar iptal oldu

Belçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu.

Yolculara tazminat la ilgili bilgi paylaşılmadı

Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.

Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor

İHA'nın haberine göre, öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.



