Belçika, Kongo’dan çalınan eserler iade edecek

İki ülkenin hükümetleri, sömürge zamanlarında çalınarak Belçika’ya götürülen eserlerin iadesi konusunda anlaştı.

Belçika ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) bir yasa tasarısı ve yasal çerçeve belgesini onaylayarak, sömürge döneminde Kongo'dan çalınarak Belçika'ya götürülen binlerce değerli eser ve objenin iadesi için yasal zemin oluşturulmasında anlaştı.

Tasarı, Kongo'dan yağmalanan objelerin ve malların Belçika devletinden özel mülkiyete geçirilmesine imkan tanıyor.

Böylece Belçika'da bulunan objelerin Kongo'ya geri götürülmesinin yasal yolu açılıyor. Tasarı ayrıca hangi objelerin iade edileceğini belirlemek için gerekli bilimsel yöntemler ve mali araçlarla ilgili çerçeve oluşturuyor.

İADE İÇİN YETKİLİLERİN BAŞVURUSU GEREKECEK

İki ülkenin iadeler konusunda oluşturulacak bilimsel komisyonu ortaklaşa finanse etmesi planlanıyor. Herhangi bir objenin iadesi için Belçika veya KDC yetkililerinin başvurusu gerekecek.

MASRAFLARI BELÇİKA KARŞILAYACAK

Komisyon, başvuruya konu objenin yasa dışı şekilde Belçika'ya götürüldüğüne karar verirse bu obje, masrafları Belçika devleti tarafından karşılanarak Kongo'ya gönderilecek. Kongo'dan kaçırılan binlerce eser ve objenin gelecek yıllarda esas yerlerine gönderilmesi bekleniyor.

80 YIL SÖMÜRGE OLARAK KALDI

Kongo, yaklaşık 80 yıl boyunca Belçika'nın sömürgesi olarak kalmıştı. Özellikle 1885 ile 1908 arasındaki Kral 2. Leopold döneminde, şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan ülke yıllarca yağmalanmıştı.

KONGO KASABI OLARAK ANILMIŞTI

Kral 2. Leopold, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı. Kongo, Belçika’dan bağımsızlığını 1960’ta kazanmıştı.