Belçika, maymun çiçeğine karşı karantina ilan etti

Virüsün Avrupa kıtasında yayılmaya başladığı bir dönemde 21 günlük karantina kararı alındı.

Dünya, koronavirüs salgınının ardından yeni bir hastalığı daha konuşmaya başladı.

Maymun çiçeği virüsü, Amerika kıtasının yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinde görüldü.

Belçika'da maymun çiçeği virüsü kararı

Uzmanlar virüsten korunmak için mesafe ve temasa dikkat edilmesi uyarısı yaparken, Belçika, zorunlu maymun çiçeği karantinasını uygulayan ilk ülke oldu.

Belçika'da virüs kaynaklı üç enfeksiyonun, Antwerp'te düzenlenen bir festivalle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

21 günlük zorunlu karantina getirildi

Söz konusu Avrupa ülkesinde hastalığa yakalanan herkes için 21 günlük zorunlu karantina uygulanacağı duyuruldu.

Belçika'daki karar, maymun çiçeğinin Avrupa geneline yayılmasının ve İngiliz doktorların tatilcileri "alarmda olmaları" yönünde uyarmasının ardından geldi.

Virüsün yayıldığı ülkeler ve toplam vaka sayısı

Maymun çiçeği virüsü; şimdiye kadar ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsviçre ve İsrail'de ortaya çıktı. Toplam vakanın 145 olduğu belirtiliyor.

The Sun'ın haberine göre, Antwerp'te festivali düzenleyenler, "Virüsün, festivale diğer ülkelerdeki son vakalardan sonra festivale yurt dışındaki ziyaretçiler tarafından getirildiğini varsaymak için sebepler var." dedi.

"Ciddi hastalık riski altındalar"

İngiltere Halk Sağlığı kurumundan Doktor Susan Hopkins, ülkesindeki vakaların artacağına dikkati çekti.

BBC'ye konuşan Hopkins, "Hastalığın uzun yıllar boyunca salgınlar halinde yayıldığını Afrika'dan gelen raporlardan biliyoruz. Bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve küçük çocuklar da dahil olmak üzere bazı insanlar ciddi hastalık riski altında." dedi.

"Çok şey öğrenmemiz gerekecek"

Durumun yetişkinlerde nispeten hafif olduğunu dile getiren Hopkins, "Açıkçası, bu daha önce toplumda görmediğimiz yeni bir bulaşıcı hastalık. Önümüzdeki haftalarda bu konuda çok şey öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

"İnsanların uyanık olması gerekiyor"

Cuma günü itibarıyla İngiltere'de 20 vaka bildirildi. Rakamların, yeni güncellemelerle artmasının beklendiği belirtilirken, Hopkins, "Günlük olarak daha fazla vaka tespit ediyoruz." diye konuştu.

"Genel nüfus için risk son derece düşük" ifadesini kullanan aynı yetkili, sözlerini "İnsanların buna karşı uyanık olması gerekiyor." şeklinde tamamladı.