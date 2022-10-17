Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor

Brüksel’de Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle yeni gelen sığınmacılar sokaklarda kalıyor.

Suriye savaşından kaçan sığınmacıların ardından Belçika'ya gelen Ukraynalı sığınmacılar kamp alanlarında yer bulamıyor.

Fedasil adlı kurum tarafından yer olmadığı için başkent Brüksel’deki Petit Chateau merkezine alınmayan sığınmacılar ülke gündemine oturdu.

Sığınmacılar sokaklarda kaldı

Yaşananlar üzerine harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç’ın özellikle çocuklu ailelere geçici yer tahsis etmesine karşın çok sayıda sığınmacı genç, Brüksel sokaklarında kalmaya başladı.

Merkez yakınlarındaki bankları kendilerine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar ve kartonlar üzerinde geçiriyor.

31 bin yeni sığınmacı başvurusu var

İHA'nın haberine göre, Fedasil kurumuna bağlı merkezlerin 31 bin kişilik olduğu ve merkezlerin geçen hafta yapılan başvurularla dolduğu açıklandı.