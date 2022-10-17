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    Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor

    Brüksel’de Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle yeni gelen sığınmacılar sokaklarda kalıyor.
    • 17.10.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 16:45
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    Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor

    Suriye savaşından kaçan sığınmacıların ardından Belçika'ya gelen Ukraynalı sığınmacılar kamp alanlarında yer bulamıyor.

    Fedasil adlı kurum tarafından yer olmadığı için başkent Brüksel’deki Petit Chateau merkezine alınmayan sığınmacılar ülke gündemine oturdu.

    Sığınmacılar sokaklarda kaldı

    Yaşananlar üzerine harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç’ın özellikle çocuklu ailelere geçici yer tahsis etmesine karşın çok sayıda sığınmacı genç, Brüksel sokaklarında kalmaya başladı.

    Merkez yakınlarındaki bankları kendilerine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar ve kartonlar üzerinde geçiriyor.

    Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor #1

    31 bin yeni sığınmacı başvurusu var

    İHA'nın haberine göre, Fedasil kurumuna bağlı merkezlerin 31 bin kişilik olduğu ve merkezlerin geçen hafta yapılan başvurularla dolduğu açıklandı.

    Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor #2

    Belçika sığınmacı sorunu yaşıyor #3


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