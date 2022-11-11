Belçika: Türkiye, bölgede önemli bir aktör

Yunan mevkidaşıyla görüşen Belçikalı Bakan, Türkiye'nin diğerlerine benzemediğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyaret düzenledi.

Lahbib, ziyareti kapsamında, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki varlığına vurgu yaptı

Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "(Türkiye) bölgede önemli bir aktör." ifadesini kullandı.

Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur." diye konuştu.

Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade eden Lahbib, çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Enerji krizi açıklaması

AA'nın haberine göre, Lahbib, Ukrayna'daki savaşın ardından gündeme gelen enerji krizine de değinerek, Avrupa'nın Rus doğalgazından bağımsız hale gelmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Dendias ise görüşmede, iki ülkenin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliği, ticari ilişkiler, enerji krizi ve bölgesel gelişmeler gibi konuların ele alındığını aktardı.