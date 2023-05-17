Belçika, Ukraynalı pilotları F-16'lar için eğitmek istiyor Başbakan De Croo, pilotların eğitimiyle ilgili atmak istedikleri adımı Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye iletti.

AA

Belçika, Ukrayna'nın hava gücünün pekiştirilmesi için devreye girmeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa ülkesi, Ukraynalı pilotlara Rusya'ya karşı F-16 savaş uçaklarının kullanımı için eğitim vermeyi planlıyor.

Zelensky'ye F-16 eğitimi için teklif

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fransa ve İngiltere'nin ardından Belçika da Ukraynalı pilotlara savaş uçağı eğitimi vermek için niyetini bildirdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun bu niyetini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e geçen ay bildirdiği ifade edildi.

Belçika hükümetinin eğitimlerin organize edilmesi konusunda diğer Batılı ülkelerle istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Batılı ülkelerden karar yok

Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden savaş uçağı vermelerini istiyordu. Ukrayna'ya tank, top, zırhlı araç gibi çeşitli ağır silahlar verilse de henüz savaş uçağı temin edilmesi konusunda Batılı ülkelerden karar çıkmadı.

Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecekler

Konunun 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde de gündemde olması bekleniyor.

Belçika'nın elinde az sayıda F-16 uçağı bulunduğu, şu aşamada Ukrayna'ya sadece eğitim verilebileceği, savaş uçağı temin edilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor.