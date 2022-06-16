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    Belçika: Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik

    Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik” diyerek yetersiz stoklara rağmen yardımları sürdürmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
    • 16.06.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:36
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    Belçika: Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik

    Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

    Belçika’nın Ukrayna’ya desteğinden bahseden Dedonder, “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik. Buna rağmen Ukrayna’ya askeri yardımlarımızı nasıl sürdürebileceğimizi analiz ediyoruz.” dedi.

    “Yetersiz stoklar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz”

    İHA’nın haberine göre; Ukrayna’nın değişkenlik gösteren birçok silah talebi olduğunun altını çizen Dedonder, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne FN Herstal tarafından üretilen 5 bin FNC otomatik silah, 200 LAW tanksavar silah, M72 hafif tanksavar silah, gece görüş sistemleri ile 3 bin 800 ton yakıt ve koruyucu ekipman teslim edildi. Yetersiz stoklar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz.”

    Belçika: Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik #1


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