Belçika'da 39 göçmenin katiline 15 yıl hapis cezası

2 yıl önce bir kamyonda 39 göçmenin ölü bulunmasından sorumlu insan taciri çetenin Vietnamlı lideri, 15 yıl hapis cezası çarptırıldı.

İngiltere'de 2019'da tır konteynerinde aralarında 15 yaşında bir çocuğun da olduğu 39 kişinin cesedi bulunmuştu.

Ölenlerin Vietnam uyruklu olduğu ve Belçika üzerinden İngiltere’ye kaçak yollarla getirildikleri belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklanmıştı.

ÇETENİN LİDERİNE 15 YIL HAPİS

2 yılın ardından sanıklarla ilgili karar çıktı.

Belçika’nın Bruges kentinde görülen davada yargılanan çete üyeleri, 1 yıldan 10 yıla değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, çetenin Vietnamlı lideri Vo Van Hong'u ise 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Vietnamlı insan kaçakçısına ayrıca 920 bin euro para cezası verildi, 2,3 milyon euroluk mal varlığına da el koyuldu.

Çetenin diğer üyeleri de yüz binlerce euroluk para cezalarına çarptırıldı.