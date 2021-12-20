Belçika'da 5-11 yaş grubuna koronavirüs aşısı yapılacak

Aşılama, gönüllük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. İki doz arasındaki süre en az 21 gün olarak belirlendi.

Ülkeler, çocukları koronavirüs salgınından korumak için aşılama programını hayata geçiriyor.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 5-11 yaş aralığındaki çocukları koronavirüse karşı aşılama sürecinin başlayacağını duyurdu.

GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YAPILACAK

Vandenbroucke, sabah saatlerinde başlayan Hükümetler arası Halk Sağlığı Konferansı'nın ardından yaptığı açıklamada, aşılamanın gönüllülük esasına dayalı olarak, ebeveyn ya da yasal vasi kontrolünde yapılacağını söyledi.

BÜYÜK RİSK GRUBUNA ÖNCELİK

Öncelik, aşı olmaları şiddetle tavsiye edilen "büyük risk grubu"ndaki çocuklara tanınacak. Bu çocuklar belirlendikten sonra hanelerine ay sonu itibarıyla tebligatlar gönderilecek.

EN AZ 21 GÜN ŞARTI

Söz konusu yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-BioNtech'in ürettiği aşı uygulanacak ve iki doz arasında en az 21 gün olması şartı aranacak.

EMA'DAN PFIZER-BIONTECH AŞISINA ONAY

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onaylamıştı.

EMA'nın onayını takiben Vandenbroucke, çocuklar için 336 bin doz aşının ülkeye ay sonundan önce ulaşacağını duyurmuştu.

ÇOCUKLARI AŞILAMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER

Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin başı çektiği Avrupa ülkeleri, bu ay içerisinde çocukları koronavirüse karşı aşılamayı hızlandırmıştı.