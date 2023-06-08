Belçika'da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti Güneşin altındaki arabada saatlerce kapalı kalan 6 aylık bebekten ölüm haberi geldi.

AA

Avrupa'nın göbeğinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Belçika'da annesi tarafından arabanın içinde unutulan bebek yaşamını yitirdi.

Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly Hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu.

6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

Saatlerce güneşin altındaki arabada kapalı kaldı

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak çaresiz bebek için artık çok geçti.

Tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altındaki arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.