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    Belçika'da araç, toplanan kalabalığa daldı

    Hızlanan araç, insanların yoğun bulunduğu noktaya doğru ilerledi. 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralıların sayısı 12 olarak açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.03.2022 - 13:16
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    Belçika'da araç, toplanan kalabalığa daldı

    Belçika, güne dehşete düşüren kaza haberiyle uyandı.

    Bir araç, La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına daldı.

    4 KİŞİ ÖLDÜ

    Karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

    Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    YARALILARDAN 12'SİNİN DURUMU AĞIR

    La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

    Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

    Belçika da araç, toplanan kalabalığa daldı #1

    GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

    Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.

    Belçika da araç, toplanan kalabalığa daldı #2


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