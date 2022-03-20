Belçika'da araç, toplanan kalabalığa daldı

Hızlanan araç, insanların yoğun bulunduğu noktaya doğru ilerledi. 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralıların sayısı 12 olarak açıklandı.

Belçika, güne dehşete düşüren kaza haberiyle uyandı.

Bir araç, La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına daldı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

YARALILARDAN 12'SİNİN DURUMU AĞIR

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.