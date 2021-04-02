Belçika’da atlı polis protestocu kadını ezdi

Sosyal medya üzerinden yapılan şaka sonrası parka gelen binlerce Belçikalı polis müdahalesi ile karşılaştı. Olaylar protestoya dönünce, atlı polisler bir kadını ezip geçti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda şehir merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu.

8 sahne kurulup, onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinlikte yer alacağı ve "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtilen festivalin, daha sonradan 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Yapılan bu şaka binlerce gencin parka gelmesine sebep oldu.

GAZ VE SU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Brüksel polis gençleri koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta bulunmamaları konusunda uyardı.

Kalabalığa tazyikli su ve gaz kullanılarak müdahale edildi. Müdahaleler çatışmaya dönüştü.

YERDE HAREKETSİZ KALDI

Müdahalelerin sonu kötü bitti. Onlarca insanın arasında dalan 2 atlı polis, yol boşmuşçasına insanların arasından geçti.

O sırada bölgede bulunan bir kadın atlardan kaçamadı. Atlar üzerinden geçtikten sonra kadın yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki diğer vatandaşlar yardıma koştu.

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TAŞ VE ŞİŞE ATARAK KARŞILIK VERİLDİ

Atlı polislere tepki gösteren gençler polise şişe ve taş atarak karşılık verdi.

Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da camları kırıldı.