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    Belçika'da bıçaklı saldırı: 1 polis öldü

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda, bir polis hayatını kaybetti.
    • 11.11.2022 - 00:54
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    Belçika'da bıçaklı saldırı: 1 polis öldü

    Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.

    Bir polis hayatını kaybetti

    Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

    Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.

    Psikolojik rahatsızlığı olduğu düşünülen saldırgan serbest bırakıldı

    AA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

    Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.

    Belçika da bıçaklı saldırı: 1 polis öldü #1


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