Belçika’da çiftçi, Fransa sınır taşının yerini değiştirdi

Bir çiftçi, traktör rotasına denk gelen sınır taşını Fransa tarafına 2,29 metre itti. Yapılan bu hareket ile Belçika sınırı daha da büyüdü.

Belçika'daki bir çiftçinin Fransa sınırında yaptığı hamle, ülkesinin sınırını büyüttü.

Basında çıkan haberlere göre Belçika'nın Erquelinnes belediyesindeki ormanda yürüyüş yapan bir kişi, Fransa sınırını belirleyen taşın 2,29 metre ilerletildiğini fark edince durumun yetkililere bildirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu, sınırı belirleyen taşın bir çiftçi tarafından yerinden oynatıldığı tespit edildi.

TRAKTÖRÜN ROTASINA DENK GELDİ

Taşın, traktörünün rotasına denk gelmesi nedeni ile durumdan rahatsız olan çiftçinin taşı ileri taşıdığı öğrenildi.

Meydana gelen sınır değişikliği, yetkililer tarafından esprili bir dille yorumlandı.

“KASABAM DAHA DA BÜYÜDÜ”

Erquelinnes Belediye Başkanı David Lavau olayla ilgili Fransız televizyon kanalı TF1'e açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Belçika'yı büyütürken Fransa'yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil. Bu tür bir hareket, bırakın komşu devletler bir yana özel toprak sahipleri arasında bile sorun yaşanmasına yol açabilir.”

Lavau, “Mutluydum, kasabam daha da büyüdü. Ama Bousignies-sur-Roc (Fransa bölgesi) belediye başkanı benimle aynı fikirde değildi." ifadelerini kullandı.

Komşu Fransız köyünün Belediye Başkanı Aurelie Welonek de esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız." dedi.