Belçika'da Çin'den gelen uçakların atık suyu incelenecek

Hükümet, Çin'den gelen her yolcuya test ve aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini bildirirken, tedbir olarak uçakların atık sularının inceleneceğini açıkladı.

Küresel çapta krize neden olan koronavirüs süreci, Çin'de yeniden tehdit oluşturuyor.

Virüsün çıkış ülkesi Çin'de vaka sayıları yükselirken Belçika hükümeti, ülkesi adına bir tedbir aldı.

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi, Çin'den gelen her yolcuya test ve aşı mecburiyeti şartı konulmayacağını söylerken, bunun yerine hastalığa yol açan virüsün varyantlarını tespit edebilmeyi amaçladı.

Uçakların atık suları incelenecek

Buna göre, Çin'den gelen uçakların atık sularını analiz edeceklerini aktaran Vandenbroucke, "Çin'de olanlar kesinlikle dramatik. Ancak şu an Belçika için büyük bir tehlike oluşturmuyor." dedi.

Vandenbroucke, bilinmeyen varyantların ortaya çıkarılabileceğini, Belçika'da ilk kez uçakların atık sularının bu amaçla inceleneceğini ifade etti.

Belirti gösterenlere test yapılacak

Bakan Vandenbroucke, ayrıca son 7 gün içinde Çin'de bulunan ve koronavirüs hastalığının belirtilerini gösteren kişilere de test yapılacağını, bu testlerin varsa bilinmeyen varyantların tespiti için ayrıntılı incelemeye alınacağını dile getirdi.

Belçika'nın koronavirüs salgınıyla mücadele politikalarını yürüten bilim insanları da asıl sorunun Çin'den yolcuların gelmesi olmadığını savunuyor.

Belçika halkının bağışıklığı yüksek

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) yetkilisi Steven Van Gucht, Belçika'da halkın büyük kısmının aşılandığı veya daha önce hastalığı geçirdiği için bağışıklık düzeyinin yüksek olduğunu belirtti.

Van Gucht, önemli olan meselenin Çin'den gelen verilerin güvenilir bulunmaması olduğunu söyledi.

Şu anda Çin'deki varyantlar hakkında yeterli bilgi bulunmamasını eleştiren Belçikalı yetkililer, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Çin'den gelenlere zorunlu test uygulamaları durumunda buna uyacaklarını ifade ediyor.