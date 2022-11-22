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    Belçika'da cinsel istismara uğrayan yaşlı kadın, ötanazi istedi

    Bakımevinde cinsel istismara uğrayan 89 yaşındaki kadın, ötanazi talebinde bulundu.
    • 22.11.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:43
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    Belçika'da cinsel istismara uğrayan yaşlı kadın, ötanazi istedi

    Belçika’nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan 89 yaşındaki yaşlı kadın, temmuz ayında 36 yaşındaki bir kişi tarafından uğradığı cinsel istismar nedeniyle hayatını değiştirecek bir karar aldı…

    Yaşlı kadına cinsel istismarda bulunan sanık, olayın açığa çıkmasının ardından hemen tutuklandı.

    Anvers'teki mahkemede, bugün zanlı hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

    Yaşlı kadının avukatı, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.

    “Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu”

    AA’nın haberine göre; Avukat Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

    Dava hızlandırma talebine olumlu yanıt

    Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi.

    Savcının, daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı.


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