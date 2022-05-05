Belçika'da ehliyetsiz yakalanan sürücüye hapis

Ehliyeti olmamasına rağmen 19 kez trafiğe çıkarak yakalanan kişi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'da yaşayan bir sürücü, 2020 yılında Brüksel yakınındaki Dilbeek bölgesinde polis kontrolüne takıldı.

Kontrollerde sürücünün ehliyeti olmadığı, daha önce ise 18 kez aynı şekilde polise yakalandığı belirlendi.

18 ay hapis yatacak

Mahkemeye çıkarılan kişinin cezası, uzun yasal sürecin ardından netleşti.

Sürücü 18 ay hapis cezası aldı.

Araç kullanması da yasaklandı

Ayrıca 8 bin euro para cezası verilen kişi, ömür boyu araç kullanmaktan men edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı için daha önce birçok kez mahkemeye çıkarılan kişinin, önceki suçlarından dolayı da hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 700 saat kamu hizmeti yaptığı belirtildi.

Sürücünün avukatının son cezaya yaptığı itiraz ve daha hafif ceza talebi reddedildi. Hakim, önceki cezaların sürücünün yasalara uymasını engellemeye yetmediğini belirterek avukatın talebini geri çevirdi.