Belçika'da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü

Bazı firmaların, evden çalışmanın artmasıyla genel merkezlerindeki ofisleri küçültmeye başladığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını ile ofis çalışanları, evlerinde çalışmaya başladı. Avrupa'da da salgınla birlikte pek çok firma, evden çalışma sistemine geçiş yaptı.

Belçika'da salgın tedbirleri şubat ayında gevşetilerek evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak pek çok firma evden çalışma uygulamasına devam etti.

Merkez ofislerin boyutu değişti

Belçika’da, evden çalışmanın artmasıyla başkent Brüksel’deki merkez ofislerinin boyutlarında küçülme meydana geldi.

AA’nın haberine göre; Belçika Demiryolları (NMBS), Proximus, Bpost, Engie, KBC ve Fortis gibi çeşitli firmalar, salgın ve evden çalışmanın yaygın bir hal alması nedeniyle geniş ofis alanlarını küçültüyor.

Boş kalan ofis alanları satışa çıkarılıyor

Ofislerinin boyutunu yarıya indiren firmalar, boş kalan ofis alanlarını ise satışa çıkarıyor.

Firma çalışanları haftada 2-3 gün ofisten, diğer zamanlarda ise evden çalışmayı sürdürüyor.