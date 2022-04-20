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    Belçika'da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü

    Bazı firmaların, evden çalışmanın artmasıyla genel merkezlerindeki ofisleri küçültmeye başladığı öğrenildi.
    • 20.04.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:06
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    Belçika'da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü

    Koronavirüs salgını ile ofis çalışanları, evlerinde çalışmaya başladı. Avrupa'da da salgınla birlikte pek çok firma, evden çalışma sistemine geçiş yaptı.

    Belçika'da salgın tedbirleri şubat ayında gevşetilerek evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak pek çok firma evden çalışma uygulamasına devam etti.

    Merkez ofislerin boyutu değişti

    Belçika’da, evden çalışmanın artmasıyla başkent Brüksel’deki merkez ofislerinin boyutlarında küçülme meydana geldi.

    AA’nın haberine göre; Belçika Demiryolları (NMBS), Proximus, Bpost, Engie, KBC ve Fortis gibi çeşitli firmalar, salgın ve evden çalışmanın yaygın bir hal alması nedeniyle geniş ofis alanlarını küçültüyor.

    Belçika da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü #1

    Boş kalan ofis alanları satışa çıkarılıyor

    Ofislerinin boyutunu yarıya indiren firmalar, boş kalan ofis alanlarını ise satışa çıkarıyor.

    Firma çalışanları haftada 2-3 gün ofisten, diğer zamanlarda ise evden çalışmayı sürdürüyor.


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