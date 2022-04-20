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- Belçika'da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü
Belçika'da evden çalışma, şirketlerin ofislerini küçülttü
- 20.04.2022 - 12:43
- Güncelleme : 20.04.2022 - 13:06
Koronavirüs salgını ile ofis çalışanları, evlerinde çalışmaya başladı. Avrupa'da da salgınla birlikte pek çok firma, evden çalışma sistemine geçiş yaptı.
Belçika'da salgın tedbirleri şubat ayında gevşetilerek evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak pek çok firma evden çalışma uygulamasına devam etti.
Merkez ofislerin boyutu değişti
Belçika’da, evden çalışmanın artmasıyla başkent Brüksel’deki merkez ofislerinin boyutlarında küçülme meydana geldi.
AA’nın haberine göre; Belçika Demiryolları (NMBS), Proximus, Bpost, Engie, KBC ve Fortis gibi çeşitli firmalar, salgın ve evden çalışmanın yaygın bir hal alması nedeniyle geniş ofis alanlarını küçültüyor.
Boş kalan ofis alanları satışa çıkarılıyor
Ofislerinin boyutunu yarıya indiren firmalar, boş kalan ofis alanlarını ise satışa çıkarıyor.
Firma çalışanları haftada 2-3 gün ofisten, diğer zamanlarda ise evden çalışmayı sürdürüyor.