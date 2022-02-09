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- Belçika'da, gardiyanlar greve gitti
Belçika'da, gardiyanlar greve gitti
- AA
- 09.02.2022 - 12:58
- Güncelleme : 09.02.2022 - 13:07
Belçika’da, gardiyanlar ve ceza infaz kurum personelinin bağlı olduğu sendikalar, ülke genelinde grev duyurusu yaptı.
Cezaevlerinde görevli gardiyanlar, maaşlarının düzeltilmesi talebiyle bir günlük greve gitti. Greve katılımın ne düzeyde olduğu henüz bilinmiyor.
SENDİKA TEMSİLCİLERİ, YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Sendikalar, başkent Brüksel dahil bazı kentlerde grev gözcülerinin görev yaptığı noktalar oluşturdu. Sendika temsilcileri, taleplerini iletmek üzere federal hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin yöneticileriyle de görüşmeler yaptı.
ÇALIŞANLARIN TALEBİ MAAŞ SİSTEMİ VE YEMEK ÇEKİ
Gardiyanlar ve ceza infaz kurumlarının diğer çalışanlarının talepleri arasında maaş artışının yanı sıra yılda 13 maaş sisteminin kendileri için de uygulanması ve yemek çeki verilmesi de bulunuyor.
MAAŞ DÜZENLEMESİ 20 YIL ÖNCE YAPILDI
Sendikalar, en son maaş düzenlemesinin 20 yıl önce yapıldığını ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.