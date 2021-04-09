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    Belçika'da gardiyanlar greve gitti, cezaevlerine polisler gönderildi

    Personel azlığı nedeniyle grev yapan gardiyanların ardından Belçika polisi devreye girdi.
    • AA
    • 09.04.2021 - 17:36
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    Belçika'da gardiyanlar greve gitti, cezaevlerine polisler gönderildi

    Belçika'da hapishanelerde kriz yaşanıyor.

    Başkent Brüksel'deki Forest, Saint-Gilles ve Berkendael cezaevlerinde görevli gardiyanlar ve diğer işlerde görevli çalışanlar, personel azlığı nedeniyle iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle dün gece grev başlattı.

    POLİSLERE CEZAEVİ GÖREVİ

    Grev nedeniyle bugün cezaevlerindeki çalışanların sadece yüzde 15'inin görevleri başında olduğu bildirildi.

    Bu nedenle güvenliğin sağlanması için cezaevlerine polis ekipleri yönlendirildi.

    Belçika da gardiyanlar greve gitti, cezaevlerine polisler gönderildi #1

    GARDİYANLAR: İŞ YÜKÜMÜZ FAZLA

    Grev nedeniyle mahkumların hücrelerden çıkarılmadığı belirtildi. Sadece yemek ihtiyaçları karşılanan mahkumların yürüyüşe çıkmasına, duşa gitmelerine ve ziyaretçileriyle görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı.

    Grevin bu gece sona ermesi bekleniyor. Gardiyanlar, iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle personel takviyesi yapılması talebinde bulunuyor.

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