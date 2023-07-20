Belçika'da halkın çoğunluğu monarşinin devam etmesini istiyor Anketin sonucuna göre yüzde 57'lik kesim, kralın liderlik ettiği düzenin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

AA

Belçika'da krallık sistemine ilişkin halkın görüşüyle ilgili araştırma yapıldı.

Düzenlenen anketin sonucu, halkın çoğunluğunun başında kralın olduğu monarşi sisteminin devam etmesini istediğini söylüyor.

Yüzde 57 monarşiden yana

Ülke genelinde bu oran yüzde 57 olurken, kraliyet yerine cumhuriyet yönetimi kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi.

Federal bir yapıya sahip Belçika'da monarşi taraftarlarının Fransızca konuşulan Valon bölgesi ile başkent Brüksel bölgesinde daha fazla olduğu görüldü.

Mevcut düzenin devamını istiyorlar

Her iki bölgede de halkın yüzde 63'ü monarşinin devamını istediklerini belirtti.

Flaman bölgesinde ise monarşiden yana olanların oranı yüzde 52 oldu.

Anket, parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Belçika'da medya kuruluşları Le Soir, HLN, RTL ve VTM için yapıldı.

Tahtta Kral Philippe var

1831'de kurulan Belçika'da daha çok sembolik konumu bulunan tahtta Kral Philippe oturuyor.

Ülkenin 8'inci kralı olan 63 yaşındaki Philippe, 2013 yılında babasının sağlık durumu nedeniyle tahta geçmişti.