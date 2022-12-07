Petrol
79.58
0.29%
Euro
19.4916
-0.11%
Dolar
18.6406
0.03%
Altın
1.061
0.00%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
318.058
-1.20%
BTXN Coin
5.17
-3.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Belçika'da hamile karısını ve oğlunu boğdu

    Dendermonde kentinde yaşayan çiftin kavgası sonucu gözü dönen İsmail Y., 6 aylık hamile olan eşini ve 5 yaşındaki oğlunu katletti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika'da hamile karısını ve oğlunu boğdu

    Belçika'nın Flaman bölgesinde aile içi dehşet yaşandı.

    Dendermonde şehrinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., 6 aylık hamile eşi Cennet K.Y. (28) ile tartışmaya başladı.

    Önce karısını sonra oğlunu boğdu

    Bu esnada gözü dönen İsmail Y.,  ilk olarak eşini, sonrasında ise 5 yaşındaki oğlu Efe'yi boğarak katletti.

    İsmail Y., cinayeti işlediği gecenin sabahında karakola giderek teslim oldu.

    Belçika da hamile karısını ve oğlunu boğdu #1

    Uyuşturucu kullandı

    Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin, olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi.

    Olayın geçmişi

    Polis, İsmail Y.’ye son dört yılda, en az dört kez aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti.

    Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

    Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Platform Turizm
    Advertorial Mobil

    Platform Turizm

    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi
    Teknoloji

    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi

    Görüş Bildir