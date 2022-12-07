Belçika'da hamile karısını ve oğlunu boğdu

Dendermonde kentinde yaşayan çiftin kavgası sonucu gözü dönen İsmail Y., 6 aylık hamile olan eşini ve 5 yaşındaki oğlunu katletti.

Belçika'nın Flaman bölgesinde aile içi dehşet yaşandı.

Dendermonde şehrinde yaşayan 33 yaşındaki İsmail Y., 6 aylık hamile eşi Cennet K.Y. (28) ile tartışmaya başladı.

Önce karısını sonra oğlunu boğdu

Bu esnada gözü dönen İsmail Y., ilk olarak eşini, sonrasında ise 5 yaşındaki oğlu Efe'yi boğarak katletti.

İsmail Y., cinayeti işlediği gecenin sabahında karakola giderek teslim oldu.

Uyuşturucu kullandı

Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin, olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi.

Olayın geçmişi

Polis, İsmail Y.’ye son dört yılda, en az dört kez aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti.

Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi.