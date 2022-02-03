Belçika'da, hayvanlara kötü davrananlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek

Flaman bölgesinde Meclis, hayvanlara yapılan kötü muameleye 1,6 milyon euro ve 10 yıla kadar hapis cezası getiren yasa tasarını kabul etti.

Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, hayvanlara kötü muamele için daha önce 16 bin euro ile 100 bin euro arasında olan para cezası ile tekrarlanan kötü muamele halinde 18 aya kadar verilen hapis cezasının etkisiz kaldığını ve artırılmasını istiyordu.

Flaman Bölgesi Meclisi, hapis cezasını 10 yıla kadar, para cezasını ise 1,6 milyon euroya kadar çıkaran yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

SUÇ İLK KEZ İŞLENİRSE HAPİS CEZASI 5 YIL

Meclis’te kabul gören teklifle, hayvanları bilerek ihmal edenler veya hayvanlara kötü davrananlara, bu suçları ilk kez işlemeleri halinde 800 bin euroya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Suçlu bulunanlar, son 5 yıl içinde de bu davranışlarda bulunmuşlarsa para cezası 1,6 milyon euroya, hapis cezası da 10 yıla kadar çıkabilecek.

İŞ YERLERİ SÜRESİZ KAPATILABİLECEK

Hayvanlara kötü muamele yapıldığı tespit edilen iş yerleri de belirli süreler için veya süresiz olarak kapatılabilecek.

Cezalardan toplanan paralar da hayvanların bakımı ve korunması amacıyla veya hayvanlarla ilgili farkındalık kampanyalarıyla bilimsel araştırmalarda kullanılacak.