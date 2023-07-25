Belçika'da ikinci el mağazasındaki çantadan 23 bin Euro çıktı Belçika'da ikinci el mağazasına getirilen bir kadın çantasında yaklaşık 23 bin Euro bulundu.

AA

Belçika'nın doğusundaki Limburg bölgesinde bulunan Maasland kasabasında tekstil ürünleriyle birlikte geri dönüşüm kutularına atılan ve oradan ayıklanarak satış için ikinci el mağazasına getirilen ürünlerin arasında bulunan çantadan yaklaşık 23 bin Euro çıktı.

Parayı kullanılmış ürünlerin yeniden satış için uygun olup olmadığını inceleyen görevli fark etti.

"Hiç bu kadar yüklü miktarda nakit para görmemiştim"

Görevli Michiel Watzeel, "Buraya gelen 10 çantadan 9'u boş çıkar. Ama bu çanta 50 Euro'dan 500 Euro'ya kadar banknotlarla doluydu. Görünce gözlerime inanamadım. Önce sahte para olabileceğini düşündüm. Yöneticime haber verdim. Sonuçta toplam miktarın 22 bin 650 Euro olduğunu tespit ettik. Daha önce hayatımda hiç bu kadar yüklü miktarda nakit para görmemiştim" dedi.

Paranın kime ait olduğu henüz belirlenemezken Maasland polisi para için kendilerine başvuran kimse olmadığını bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, "Savcılık talimatı gereği para ve çanta şu anda koruma altında" ifadesi kullanıldı.

İkinci el mağazasının müdürü Johan Vanherck, dürüstlüklerinden dolayı çalışanlarını tebrik etti.

Vanherck, "Çalışanlarımız paranın sahibinin dondurma ikram ederek kendilerine teşekkür etmesini umuyor" dedi.

Belçika'da sahipsiz mallar 5 yılın sonunda kamu mülkiyetine geçiyor.