Belçika'da ilk ve orta dereceli okullarda akıllı telefon yasağı Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımının yasaklandığı duyuruldu.

AA

Akıllı telefon kullanımına ilişkin okullarda yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Bu sefer Belçika'da öğrencilerin dikkatini ve güvenliklerini sağlamak amacıyla, akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın aldığı karara göre; Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri beraberlerinde akıllı telefon getiremeyecek.

132 BİN 600 ÖĞRENCİYİ KAPSIYOR

Alınan bu karar, bölgedeki okullarda bulunan 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.

"ÖĞRENCİLER BİRBİRLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR"

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)