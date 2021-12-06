Belçika’da, işçiler eylem yaptı: Her şey zamlanıyor ücretlerimiz hariç

Belçika’da, işçiler eylem yaptı: Her şey zamlanıyor ücretlerimiz hariç

Farklı bölgelerden gelerek Brüksel’de yürüyüş yapan göstericiler, hayat pahalılığını ve işçilere zam yapılmasını engelleyen ’96 yasasını’ protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanarak Merkez İstasyona yürüdü.

Binlerce işçi, ücretlerin artırılmasına sınır getiren yasayı ve hayat pahalılığını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yeşil ve kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

YÜZDE 0,4 SINIRI ÜZERİNDE ÜCRET ARTIŞI YAPILAMIYOR

1996'da çıkarıldığı için ‘96 yasası’ olarak bilinen kanun, zam oranını en fazla yüzde 0,4 olarak belirlediği için işverenler, bu sınırın üstünde ücret artışı yapamıyor.

"HER ŞEY ZAMLANIYOR ÜCRETLERİMİZ HARİÇ"

Yürüyüş yapan işçiler, koronavirüs salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında bu oranın yetersiz olduğunu belirtti.

Binlerce işçi, ‘Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç’, ‘Yasayı mutlaka değiştirin’, ‘Sendikal direniş’ yazılı dövizler taşıdı.

Belçika’da, işçiler eylem yaptı: Her şey zamlanıyor ücretlerimiz hariç VİDEO



“EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ ÇOK BÜYÜK ORANDA ARTAN ENERJİ FİYATLARI”

Sendika üyesi Werner van Heetvelde, "İnsanlar artık pek çok şeyi alamaz hale geldi. En büyük sorunlardan biri çok büyük oranda artan enerji fiyatları.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin sendikaların işverenlerle müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini belirten van Heetvelde, "Burada olmamızın diğer nedeni de gösteri düzenleyen sendika çalışanlarının geçen eylemlerde ceza almış olması. Protesto hakkımız için buradayız." diye konuştu.

Mathilde Delsoir da "Hepimiz burada toplandık çünkü daha iyi gelirler için, satın alma gücümüz için protesto ve grev hakkımızı savunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“İŞVERENLER ZAM YAPMAYI KABUL EDİYOR”

Belçika'da yaşayan Türklerden Mehmet Demir de sendika delegesi olduğunu belirterek yüzde 0,4'lük zam oranını protesto ettiklerini, Stephanie Bouchat da son protestodan bu yana hükümetin tavrında değişiklik olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Başta akaryakıt olmak üzere her şey pahalandı ama devlet zam oranını yükseltmiyor. İşverenler zam yapmayı kabul ediyor. Ancak yasa buna engel oluyor."

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğalgaz ve elektrik gibi enerji ürünleri fiyatları hızla yükseldi. Sendikalar, 24 Eylül'de de binlerce kişinin katılımıyla aynı taleplerle gösteri düzenlemişti.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde, kasım itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.

Kasımda enflasyon Almanya'da yüzde 6, İspanya'da 5,6 ve Belçika'da 7,1'e çıkmıştı.