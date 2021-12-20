Belçika'da, kısıtlama karşıtı protestolarda 55 gözaltı

Koronavirüs kısıtlamalarını protesto edenlerin düzenlediği ‘Özgürlük Yürüyüşü’ kapsamında, 55 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

3’üncüsü düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı eyleme katılan bazı göstericiler, polisle çatıştı.

1 GÖSTERİCİ YARALANDI

Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındı. 1 gösterici yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Belçika, kısıtlama karşıtı protestolarda 55 gözaltı VİDEO

BELÇİKA ÖZGÜRLÜK BİRLİĞİ’NE GÖRE 50 BİN KİŞİ KATILDI

35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti.

Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.