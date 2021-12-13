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    Belçika'da mahkemeye başörtülü girilmesini yasaklayan kanun değiştirildi

    Belçika'nın mahkemelere başörtülü girilmesini yasaklayan kanunda, AİHM kararıyla değişikliğe gidildi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 02:01
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    Belçika'da mahkemeye başörtülü girilmesini yasaklayan kanun değiştirildi

    2018'de Müslüman bir kadın, Belçika'da bir mahkemenin salona başörtülü girmesine izin vermemesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

    AİHM'DEN BELÇİKA'YA KINAMA

    AİHM, Belçika'yı söz konusu uygulamanın dayandığı, ceza yasasının 759'uncu maddesi nedeniyle bu kanunu kınadı ve din özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

    Belçika da mahkemeye başörtülü girilmesini yasaklayan kanun değiştirildi #1

    BAŞÖRTÜYLE MAHKEMEYE GİRMEYİ YASAKLAYAN KANUN DEĞİŞTİRİLDİ

    Ancak Belçika Adalet Bakanlığı yasayı değiştirmek yerine, AİHM'in kararını mahkemelere genelge göndererek tebliğ etmekle yetinmişti.

    Brüksel merkezli Eşit Fırsatlar Merkezinin (UNIA) açıklamasında kuruluşun, bunun üzerine AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvurduğu ve yasanın değiştirilmesi için devreye girdiği belirtildi.

    İlgili kanun uzun bir sürenin ardından değiştirildi.

    Belçika da mahkemeye başörtülü girilmesini yasaklayan kanun değiştirildi #2

    Belçika da mahkemeye başörtülü girilmesini yasaklayan kanun değiştirildi #3

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