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    Belçika'da nükleer santraller, 2036'ya kadar çalışacak

    Üç yıl sonra kapatılması planlanan santrallerin çalışma süresinin uzatılmasına karar verildi.
    • 22.07.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:25
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    Belçika'da nükleer santraller, 2036'ya kadar çalışacak

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle enerji alarmını yükselten Belçika, nükleer güç santralleriyle ilgili kararında değişikliğe gitti.

    Belçika'da santrallerin, 2025 yılında kapatılması planlanıyordu.

    Hükümet ile şirket anlaştı

    Enerji arzında olası sıkıntıyı fark eden hükümet, söz konusu santrallerin faaliyet süresinin 10 yıl uzatılması konusunda Fransız enerji şirketi Engie ile anlaştı.

    Belçika Başbakanı Alexander De Croo, sosyal medya hesabından, federal hükümet ile Engie'nin iki nükleer santralin faaliyet sürelerinin uzatılması konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

    10 yıl daha uzatma kararı

    Jeopolitik istikrarsızlık ortamında Belçika'da enerji arz güvenliğini sağlamak için çalıştıklarına işaret eden De Croo, nükleer santraller konusunda firma ile yıl sonuna kadar nihai anlaşma yapılacağını belirtti.

    Anlaşma çerçevesinde Belçika'da 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak.

    2036'ya kadar faaliyette olacak

    Söz konusu biner megavatsaatlik reaktörler, 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.

    Santrallerin işletmecisi Engie olacak. Hükümet ile Engie, kâr ve riskleri yeni kuracakları ortak şirket yapısı içinde paylaşacak.

    Belçika da nükleer santraller, 2036 ya kadar çalışacak #1

    Reaktör sayısı 7

    Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

    AA'nın haberine göre, bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.


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