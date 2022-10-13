Belçika'da oduna talep arttı

Kalorifer yakmak istemeyenler, odun ve peleti tercih ediyor. Her iki ısınma kaynağındaki fiyat artışları ise dikkat çekiyor.

Belçika'da halk, yaklaşan kış mevsimine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Belçikalılar, Avrupa genelinde yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif ısıtma kaynaklarını tercih etmek zorunda kalıyor.

Avrupa ülkesinde ısınma tercihi değişti

Soğuk geçecek kış aylarında ısınmak için sobalarını kurarak odun ve pelet yakıtı tedarik etmeye başlayan ülke halkının birçoğu, yüksek doğalgaz faturaları nedeniyle kalorifer kullanımına alternatif yollara başvuruyor.

Belçika basınına göre, Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle doğalgaz ve elektrik fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması, vatandaşların ısınma tercihlerini değiştirmelerine neden oluyor.

Oduna yöneliş başladı

Bu nedenle Belçika'da odun ve pelete talep hızla yükseliyor. Talep artışı, bu ürünlerin fiyatlarını da hızla artırıyor.

Geçen yıl bu dönemde 80 euro seviyesinde olan odunun metreküp fiyatı 150 euroya ulaştı. Böylece odun fiyatları bir yılda yüzde 90'a yakın artmış oldu.

Pelet fiyatlarında çarpıcı artış

Pelet fiyatlarındaki artış, odunu da geride bıraktı. 15 kilogramlık pelet yakıt fiyatı 4,2 eurodan 12 euro seviyesine çıktı. Böylece pelet fiyatları 1 yılda yaklaşık 3 katına yükseldi.

AA'nın aktardığına göre, Belçika'da elektrik ve gaz faturaları son 6 ayda 2 kattan fazla artış gösterdi.

Yıllık elektrik ve doğalgaz faturaları yükseldi

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşme yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 euro, doğalgaz faturasının da 5 bin 954 euro seviyesine çıktığını açıklamıştı.