10 binden fazla kişi, Brüksel'de toplanarak ülkedeki alım gücünün düşmesini protesto etti. Hükümete ve iş verenlere, gelirleri artırma çağrısında bulunuldu.

Belçika’da, enerji fiyatlarının ve enflasyonun yükselmesi nedeniyle işçiler, Brüksel’de protesto gösterisi düzenledi.

Sendikalarının önderliğinde bir araya gelen 10 binden fazla kişi, Kraliyet Tiyatrosu binası önünde toplandı.

Ülkenin önde gelen Sosyalist, Liberal ve Yeşiller sendikaları ortak çağrı yaptı.

İHA’nın haberine göre; son aylarda alım gücünün hızla düştüğü ülkede, gaz ve elektrik faturalarında yaşanan hızlı yükselişin ardından sendikalar, hükümete tedbir çağrısında bulundu.

Hükümete ve işverene ‘ücretleri artırın’ çağrısı

Geçtiğimiz hafta bir dizi tedbir açıklayan ve ortalama aile başı 200 euroluk aylık enerji faturası desteğini içeren tedbirler sendikaları tatmin etmedi. Bunun üzerine protesto kararında ısrarcı kalan sendikalar, üyeleriyle birlikte Brüksel'den hükümete ve işverenlere ücretlerin artırılması çağrısı yaptı.

"Maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz"

Gösteride konuşan Liberal Sendika temsilcisi, hükümetin uygulamaları yüzünden krizden derinden etkilendiklerini bildirerek, "Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e yüksek enerji faturaları verdiğini gördüm. Leyen'den alabildiği cevap ise bu faturaları bana değil Putin'e verin oldu. Benim maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz." dedi.

Belçika'da on binler, hayat pahalılığını protesto etti VİDEO



“Faturalarımızı ödeyemiyoruz”

Gösteride konuşan Sosyalist Sendika temsilcisi ise hükümetin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, "Faturaları ödemek istemiyor değiliz faturalarımızı ödeyemiyoruz, duyurmak istediğimiz bu. Evet, hükümet bazı tedbirler açıkladı. Bu tedbirler ihtiyaçlarımızın sadece yarısı. Kışı nasıl geçireceğiz?

“Kalıcı çözümler istiyoruz”

İki aylık çözümler istemiyoruz, kalıcı çözümler istiyoruz. Hükümetin yapacağı, gelirleri artırmaktır. Büyük enerji şirketlerinden vergi alınmalı. Shell, Eni, Total, Engie ve diğerleri. Bunların aşırı gelirleri oldu. Bunlar ortadan kaybolmadan bunlardan vergi alınmalıdır. Bankalar krizi olduğunda 48 saatte çözüm üretmişlerdi. Şimdi halk onlar kadar önemli değil mi? Enerji gibi stratejik bir sektör devlet tarafından kontrol edilmelidir." dedi.

9 Kasım'da Belçika genelinde grev çağrısı

Gösterilerde yüksek enflasyona karşı acilen tedbir alınmasını isteyen sendika temsilcileri, seslerini duyurmak için işçileri 9 Kasım'da genel grev yapmaya çağırarak, sorunun üstesinden hep birlikte gelebileceklerini söyledi.