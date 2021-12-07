Belçika’da, sağlık çalışanlarından 'zorunlu aşı' protestosu

Brüksel Chapelle Meydanı’nda toplanan binlerce sağlık çalışanı, aşı olmazlarsa işlerine son verileceği yönündeki kararı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin farklı yerlerinden gelen binlerce sağlık çalışanı, Chapelle Meydanı'nda toplanarak hükümetin aşı olmamaları halinde işlerine son verilmesiyle ilgili kararına karşı eylem düzenledi.

Kırmızı, yeşil, mavi şapkalar, maskeler ve montlarıyla yürüyen eylemciler, sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüdü.

Salgının başından beri zor koşullarda çalıştıklarını belirten eylemciler, hükümetin kendilerine ‘zorunlu aşı gibi basit bir perspektiften yaklaşmasına’ karşı olduklarını ifade eden sloganlar attı.

İŞTEN ÇIKARILMA TEHLİKESİNE TEPKİ

Aşı yaptırıp yaptırmamanın kendi kararları olması gerektiğini belirten eylemciler, aşı olmamaları halinde işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmalarını eleştirdi.

Eylemciler, ‘zorunlu aşı üzerinden yürütülen basit bir yaklaşım yerine’ sağlık sektöründe maaş, sorumluluklar, sektörü cazip hale getirerek nitelikli çalışan sayısının artırılması gibi konuları içeren kapsamlı bir plan dahilinde hükümet tarafından muhatap alınmak istediklerini dile getirdi.

Eylemciler, taleplerini beyaz önlüklerine yazarak flamalarla beraber taşıdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZORUNLU AŞI KARARI

Belçika'da hükümetin geçen ay aldığı bir karara göre, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 arasında geçiş dönemi uygulanacak.

Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek. Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

GÜNLÜK VAKA 17 BİN 146

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 29 Kasım-5 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 4'lük düşüşle günlük 17 bin 146 koronavirüs vakası görüldü.

HASTANEYE YATIŞLAR YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Hastaneye yatış oranlarında da yüzde 5'lik düşüş görülürken, söz konusu haftada ortalama 300,4 kişi hastaneye yatırıldı.

Can kaybı ise yüzde 22'lik artışla 48,1 olarak kaydedildi.

Vaka ve hastaneye kabul sayılarındaki düşüş, uzmanlarca Belçika'daki ciddi artışın kontrol altına alındığı şeklinde yorumlandı.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ AŞILI

22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış, bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

11 milyon 400 bin civarı nüfusa sahip Belçika'nın yüzde 75,5'i tam aşılanmış durumda. Hükümet 17 Kasım'dan itibaren tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırmıştı.