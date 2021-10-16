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    Belçika'da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi

    Belçika'da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi

    Ağır hasar alan binalar, su baskını tehdidi nedeniyle boşaltılan köyler… Belçika’da temmuz ayında meydana gelen sel felaketi, geride büyük bir enkaz bıraktı. O enkazın izleri hala olduğu gibi duruyor.
    • AA
    • 16.10.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 12:16
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    Temmuz ayında Avrupa kıtasını vuran son yılların en büyük sel felaketi büyük yıkıma neden oldu.

    Almanya, Belçika ve Avusturya’da birçok nokta sular altında kaldı, 100’ü aşkın kişi can verdi. Yine yüzlerce kişi selde kayboldu.

    SEL FELAKETİ AĞIR HASAR VERDİ

    Belçika’da şiddetli yağış, arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattı, sık sık ‘durum kritik’ uyarıları yapıldı.

    Sel sırasında binalar ağır hasar alırken, köyler su baskını tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #1

    3 AY ÖNCE NASILSA, ŞİMDİ DE AYNI

    Sokağa çıkma yasağının bile uygulandığı 3 ay öncesindeki yıkım, bugün hala olduğu gibi duruyor.

    Belçika sokaklarından silinmeyen izler, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #2

    TEK SEVİNDİRİCİ DURUM YAPILACAK ÖDEME

    Binlerce kişinin mağduriyeti sürerken, kaldırılmayan enkazlar yaşamı da güçleştiriyor.

    Öte yandan Belçikalı sigortacılar, bölgedeki sel felaketi mağdurlarına karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin üzerinde ve ötesinde ek olarak 353 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

    Belçika’da sel suları araçları sürükledi VİDEO

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #3

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #4

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #5

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    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #7

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #8

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #9

    Belçika da sel felaketinin izleri 3 aydır silinemedi #10

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