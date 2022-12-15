Belçika’da, sigara yasağının kapsamı genişletiliyor

Açık havalardaki bazı alanlar da dahil edilmek üzere tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına getirilen yasağın kapsamının genişletilmesine yönelik adım atıldı.

Belçika’da, tütün ve tütün ürünlerine yönelik yasak genişletiliyor…

Federal hükümet ile bölgesel yönetimler, yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde anlaştı.

2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünlerin kullanımının yasaklanmasının yanı sıra, hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.

Ayrıca, restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.

Tütün ürünleri satışı kısıtlanacak

AA’nın haberine göre; tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek.

Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak.

Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.

Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.