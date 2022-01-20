Uber uygulamasını protesto eden taksi sürücüleri, şehrin kilit noktalarında kontak kapatarak trafik akışını yavaşlattı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Uber uygulamasını protesto eden taksi sürücüleri ana yolları trafiğe kapattı.

Sabahın erken saatlerinde, şehrin çeşitli ana caddelerinde ve tünellerinde kontak kapatan sürücüler, trafik akışını yavaşlattı.

UBER ÇALIŞMALARININ ENGELLENMESİ İSTENDİ

Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin sıkı biçimde kontrol edilmesini talep eden taksiciler, özellikle ülkenin Flaman ve Valon bölgelerinden lisans almış olan Uber sürücülerinin Brüksel şehrinde çalışmalarının engellenmesini istedi.

ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamıştı ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

MAHKEME YASA DIŞI OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ

Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.

Konuyla ilgili Brüksel Temyiz Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi. Uber sürücüleri, mahkeme kararı sonrası hemen her gün şehirde protestolar düzenledi.

Belçika’da taksi sürücüleri, Uber’i protesto etti VİDEO



UBER İÇİN GEÇİCİ MEVZUAT DÜZENLENDİ

Protestoların ardından Brüksel Bölge Parlamentosu, aralık ayında Uber sürücülerinin çoğunun faaliyetinin devam etmesini sağlayacak geçici bir mevzuatı onayladı.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile bin 200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor.

UBER SİSTEMİ

Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor. Taksi sürücülerinin lisans alması için yüksek ücretler ödemesi ve uzun bir eğitim tamamlaması gerekiyor.

Taksiciler, Uber sisteminin adil biçimde rekabet etmediğini iddia ediyor.