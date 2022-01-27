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    Belçika'da 'The Voice' programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı

    Belçika’da “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına Türk kökenli Kaan Kandemir katıldı. Kandemir sergilediği performansla jüriden tam not aldı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 00:47
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    Belçika'da 'The Voice' programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı

    Belçika'da “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi.

    JÜRİNİN 4'ÜDE DÖNDÜ

    Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir’in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

    Belçika'da 'The Voice' programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı - Video

    Belçika da The Voice programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı #1

    TÜRK GENCE DESTEK YAĞDI

    Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir'in sosyal medyada yayınlanan hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.

    Belçika da The Voice programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı #2

    Belçika da The Voice programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı #3

    Belçika da The Voice programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı #4

    Belçika da The Voice programına katılan Türk genci büyük beğeni topladı #5


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