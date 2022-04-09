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    Belçika'da ünlü çikolata üreticisi Ferrero’nun ruhsatı iptal oldu

    Belçika’da, sürpriz yumurta üreten ünlü çikolata üreticisi Ferrero’nun çikolatalarında salmonella bakterisi bulunması nedeniyle şirketin üretim ruhsatının iptal edildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 03:57
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    Belçika'da ünlü çikolata üreticisi Ferrero’nun ruhsatı iptal oldu

    Dünyaca ünlü İtalya merkezli Ferrero çikolata üreticisinin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi.

    Yapılan analizler sonucunda söz konusu çikolataların Ferrero şirketinin Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklandı.

    Şirketin üretim ruhsatı iptal edildi

    Belçika, şirketin Arlon şehrindeki fabrikasında yaklaşan Paskalya bayramında çok yüksek tüketime sahip yumurta şeklindeki çikolataların üretiminde kullanılan salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından şirketin üretim ruhsatını iptal etti.

    Belçika Sağlık Bakanı David Clarinval konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tür kararları almak kolay değil, ancak günün koşulları bunu gerektiriyor” dedi.

    Belçika da ünlü çikolata üreticisi Ferrero’nun ruhsatı iptal oldu #1

    Ferrero hatasını kabul etti

    Dünyaca ünlü çikolata üreticisi Ferrero, hatasını kabul ettiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Arlon şehrindeki fabrikamızdaki 2 depomuzun filtrelerinden 1'inde 15 Aralık’ta salmonella bakterisinin bulunması olayı iletişim sıkıntısı nedeniyle bilgi eksikliğine sebep oldu” ifadelerine yer verildi.

    Belçika'da üretim ruhsatının iptal edilmesinin ardından şirketten piyasadaki ürünlerini geri çekmesi istendi.


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